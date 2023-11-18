Український розвідник розповів деталі двох операцій із висадками в Криму

Воїн спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Артан» із позивним «Лютий» розповів деталі місій на окупованому півострові, які були 3 жовтня та 24 серпня 2023 року.

Розповів він про це японським журналістам.

На невеликому катері Лютий з побратимами прикривав ударну десантну групу, перебуваючи на відстані 500—1 000 метрів від західного кримського узбережжя. На озброєні у них були переносні зенітно-ракетні комплексі Stinger — військові очікували на ймовірні вертолітні атаки росіян.

Під час серпневої операції в Криму підняли державний прапор. У жовтневій операції взяли участь близько 30 людей, вона тривала кілька годин, були зіткнення з росіянами — жертви були з обох боків.

Підрозділ «Артан» налічує близько тисячі військових, вони спеціалізуються на диверсіях у різних місцях. Лютий також брав участь в операціях на «вишках Бойка».

За словами учасників бойових рейдів, серія несподіваних атак спецпризначенців ГУР МО України в Криму націлена на те, щоб далі психологічно тиснути на російських окупантів, а також підвищити рівень підготовки воїнів до майбутнього звільнення півострова.