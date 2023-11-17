Зеленський анонсував оборонну конференцію у США і збільшення результатів у ракетній програмі

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні детально розповів про засідання Ставки, українську ракетну програму і нову зброю та заявив, що результатів буде більше.

На Ставці міністр оборони України Рустем Умєров сьогодні, 17 листопада, детально доповів про забезпечення військ на наступний рік — снарядами, зброєю, амуніцією та технікою. Про те, що в дефіциті, і те, що треба буде збільшити, з урахування планів. Президент запевнив, що мета щодо збільшення виробництва української зброї досягається.

«Детально обговорили й реалізацію української ракетної програми, яка була розпочата ще у 2021 році, і кожен бачить, що її результати щорічно все більш далекобійні, приємні для України та саме такі неприємні для ворога, як це й потрібно. Буде ще більше результатів», — додав лідер держави.

Також Зеленський заявив, що у столиці США у грудні відбудеться оборонна конференція, присвячена українській та американській військовій промисловості. Цей захід має стати «потужною подією у розвитку Форуму оборонних індустрій».

«Активно рухаємося зі Сполученими Штатами щодо спільного виробництва зброї. Під час мого візиту до Вашингтону ми домовилися з президентом Байденом про цілком конкретні речі, які можемо зробити разом. І це точно посилить й американців, й українців, і наших партнерів», — наголосив президент.

Це буде дводенна конференція DFNC1: US Edition, яка пройде з 6 по 7 грудня. В ній візьмуть участь представники американського та українського урядів, Офісу президента та провідних оборонних компаній усього світу.

Також президент загадав про питання нового підходу до повітряних тривог. Він заявив, що рівень української протиповітряної оборони дозволяє осучаснити реагування на зліт носіїв ракет «Кинджал» без непотрібних зупинок країни.