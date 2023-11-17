Голову Тернопільської облради Михайла Головка перевели під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд 17 листопада змінив запобіжний захід для голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка — його перевели під домашній арешт, раніше він вийшов із СІЗО під заставу.
Перевели Головка за клопотанням прокурора. Також суд стягнув у дохід держави понад 805 тисяч гривень, які внесли як заставу.
- 26 червня 2023 року Національне антикорупційне бюро затримало Михайла Головка і двох його заступників — вони вимагали кошти в бізнесмена-волонтера. За даними слідства, вони вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва і ремонту інфраструктурних обʼєктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Затримали підозрюваних після передачі третьої частини хабаря — понад 600 тисяч гривень.
- 28 червня Головка арештували із правом на заставу у 805 тисяч гривень, наступного дня він її вніс і вийшов з СІЗО.