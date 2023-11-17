Голову Тернопільської облради Михайла Головка перевели під домашній арешт

Вищий антикорупційний суд 17 листопада змінив запобіжний захід для голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка — його перевели під домашній арешт, раніше він вийшов із СІЗО під заставу.

Перевели Головка за клопотанням прокурора. Також суд стягнув у дохід держави понад 805 тисяч гривень, які внесли як заставу.