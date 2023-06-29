Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко вийшов із СІЗО під заставу

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти у справі про вимагання 2,4 мільйона гривень у підприємця-волонтера.
Про це повідомляє «Суспільне».
28 червня суд арештував Головка із правом на заставу у 805 тисяч гривень.
- 27 червня Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура повідомили про підозру голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку та двом заступникам голови ОВА Ігорю Демʼянчуку та Ігорю Гайдуку за вимагання хабаря. За даними слідства, фігуранти вимагали в підприємця-волонтера близько 2,4 мільйона гривень.