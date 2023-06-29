Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко вийшов із СІЗО під заставу

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти у справі про вимагання 2,4 мільйона гривень у підприємця-волонтера.

Про це повідомляє «Суспільне».

28 червня суд арештував Головка із правом на заставу у 805 тисяч гривень.