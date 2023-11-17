Чеські волонтери показали гелікоптер UH-60 Black Hawk, який планують передати українській розвідці

Чеська ініціатива Dárek pro Putina («Подарунок для путіна») показала гелікоптер UH-60 Black Hawk, який планують передати українській військовій розвідці.

Гелікоптер назвали «Честмир», і задонатити на його покупку можуть усі, хто мешкає в ЄС. Збирають на нього 105 млн чеських крон (€4,2 млн). Наразі зібрано трохи більше за 3 млн крон (€125 тисяч). Якщо гроші на нього зберуть, то доставкою буде займатися Міноборони Чехії.

Сьогодні один американський гелікоптер UH-60 Black Hawk («Чорний яструб») є лише в Головного управління розвідки Міноборони України. Офіційно про його передачу не повідомляли, але ГУР вперше показав його в лютому 2023 року.

Бійці ГУР казали, що цей гелікоптер набагато кращий за радянські аналоги. Він маневреніший, більш надійний, живучий і може перебувати в повітрі безперервно до трьох годин та долати відстань у 600 кілометрів. Гелікоптер призначений для стрільби керованими та некерованими ракетами типу Hellfire, а також для прикриття піхоти на полі бою. В ГУР повідомляли, що Black Hawk бере участь у бойових діях, зокрема і на території ворога.