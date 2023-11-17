Джерела «Бабеля»: росіяни двічі вдарили по школі в селі Зарічне — саме там загинули рятувальники

Російські Telegram-канали опублікували відео подвійного ракетного удару по школі в селі Зарічне Запорізької області. Кадри знімав російський розвідувальний дрон.

Найімовірніше, атака сталася 15 листопада — джерела «Бабеля» також підтверджують обстріли села в цей день. Росіяни пишуть, що вдарили по школі двічі з невеликим часовим проміжком.

Скоріше за все, саме там загинули два місцевих рятувальники Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля, які приїхали розбирати завали. На відео другого удару видно, що поруч стоїть пожежна машина та ходять багато людей.

Експерти і правознавці вважають подвійні удари порушенням Женевської конвенції — вона забороняє атакувати цивільних і військових, які отримали поранення та вже не здатні вести бій. Обстріл того самого місця з невеликим інтервалом націлений саме на рятувальників, журналістів і цивільних, які прибули на місце. Окупанти неодноразово застосовували таку тактику.

Сьогодні, 17 листопада, відбулося прощання із загиблими рятувальниками.