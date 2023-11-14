Комісія Міноборони доповіла про результати розслідування трагедії зі 128 бригадою

Головна інспекція Міністерства оборони доповіла міністру Рустему Умєрову про результати перевірки обставин ракетного удару по 128 бригаді.

Про це він написав 14 листопада у Facebook.

Зараз знають похвилинно, що і як відбулося, а також розібралися, що призвело до трагедії і як її можна було уникнути. Командування дійсно зібрало бійців у дворі будинку, щоб нагородити, але ігнорувало всі правила маскування. Поруч запаркували понад десяток автомобілів.

У цей час у небі був російський безпілотник-розвідник — його зафіксували. Повітряну тривогу оголосили по всій області. Військових попередили про сектор, в якому працює російський дрон. Щойно зафіксували ракетний пуск, поширили сигнал «ракетна небезпека». Рустем Умєров наголосив, що на місці нагородження не вжили жодних заходів безпеки. Слідство триває.

«Усі, хто винен у цій трагедії, понесуть передбачене законом покарання. Я доручаю Генеральному штабу перевірити виконання безпекових протоколів у підрозділах. Звертаюся до всіх командирів, які відповідальні за безпеку воїнів: зневага до базових заходів безпеки неприпустима», — додав Умєров.