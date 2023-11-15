Під Запоріжжям загинули двоє рятувальників. Вони прибули гасити вогонь після обстрілу і потрапили під новий удар

Від ранкового ракетного удару по селу біля Запоріжжя загинули двоє рятувальників. Вони прибули гасити вогонь, після цього окупанти завдали повторного удару. Ще троє рятувальників отримали травми. Також постраждали четверо цивільних.

«Нашим героям без зброї тепер назавжди 31 та 34», — повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Загинули Віталій Накаряков та Сергій Дорогокупля, повідомили в ДСНС.

З 09:50 до 10:18 російські війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.