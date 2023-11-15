Росія атакувала Запоріжжя трьома ракетами — один загиблий, семеро поранених

З 09:50 до 10:18 російські війська завдали трьох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі одного з населених пунктів Запорізького району.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко.
За його словами, наразі відомо про одного загиблого чоловіка та сімох поранених.
Вибухова хвиля та уламки пошкодили будинки, два автомобілі та господарчі споруди, які розташовані поруч із місцем ударів.
- Після широкомасштабного вторгнення в Україну російські окупаційні війська захопили більшу частину території Запорізької області. 26 лютого 2022 року після боїв зі Збройними силами України окупанти зайшли до 150-тисячного Мелітополя. Обласний центр Запоріжжя окупанти взяти не змогли, тому вирішили зробити Мелітополь «столицею» тимчасово окупованої частини області й проводили там псевдореферендум про «приєднання» регіону до рф.