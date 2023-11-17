The Economist назвав Дональда Трампа найбільшою загрозою для світу у 2024 році

Британське видання The Economist назвало експрезидента США Дональда Трампа «найбільшою загрозою для геополітики» у 2024 році, якщо він переможе на наступних президентських виборах у Сполучених Штатах. Видання присвятило йому обкладинку свого нового випуску.
«Тінь нависла над світом. Це наш 38-й щорічний прогноз на наступний рік, і за весь цей час жодна людина не затьмарила нашу аналітику так сильно, як Дональд Трамп затьмарює 2024 рік», — йдеться в статті.
За даними опитування The New York Times, Трампа попередньо підтримують 59% опитаних громадян США, коли чинний президент США Джо Байден отримав лише 37%.
Ймовірну перемогу Трампа на виборах у США журнал порівнює з підкиданням монети. Його перемога означатиме вигідний для росії кінець війни в Україні, руйнування НАТО та здачу Тайваню Китаю.
Аналітики припускають, що політика Трампа гостро відрізнятиметься від політики Європи щодо України. У цьому випадку путін скористається розбіжностями на Заході та продовжуватиме криваву війну в Україні, а також спробує напасти на пострадянські країни — наприклад, Молдову або країни Балтії.
На Близькому Сході Трамп, скоріш за все, підтримає Ізраїль, хоч би як це розпалювало конфлікт у регіоні. В Азії він може укласти угоду з президентом Китаю Сі Цзіньпіном, щоб віддати Китаю Тайвань. Крім того, Трамп може придушити боротьбу активістів за зміну клімату, вважають аналітики видання.
- Наступні вибори президента Сполучених Штатів відбудуться 5 листопада 2024 року. Колишній президент США Дональд Трамп наразі є фаворитом серед кандидатів у президенти від Республіканської партії.
- У листопаді 2022 року Трамп оголосив, що братиме участь у наступних президентських виборах, які відбудуться у 2024 році. Згодом він заявив, що не припинить своєї боротьби за Білий дім, навіть якщо його засудять за будь-яким із кримінальних розслідувань. За посаду також змагатиметься чинний президент Джо Байден.
- Чинний президент США Джо Байден офіційно оголосив, що балотуватиметься на виборах президента США у 2024 році. Якщо Байден переможе на виборах 2024 року, то стане найстарішим президентом США. Наприкінці другого терміну йому має виповнитися 86 років.