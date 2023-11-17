The Economist назвав Дональда Трампа найбільшою загрозою для світу у 2024 році

Британське видання The Economist назвало експрезидента США Дональда Трампа «найбільшою загрозою для геополітики» у 2024 році, якщо він переможе на наступних президентських виборах у Сполучених Штатах. Видання присвятило йому обкладинку свого нового випуску.

«Тінь нависла над світом. Це наш 38-й щорічний прогноз на наступний рік, і за весь цей час жодна людина не затьмарила нашу аналітику так сильно, як Дональд Трамп затьмарює 2024 рік», — йдеться в статті.

За даними опитування The New York Times, Трампа попередньо підтримують 59% опитаних громадян США, коли чинний президент США Джо Байден отримав лише 37%.