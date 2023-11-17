Президент Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду

Президент США Джо Байден підписав законопроєкт про тимчасове фінансування уряду, що дозволить уникнути шатдауну. Термін дії попереднього тимчасового бюджету спливає 17 листопада. Тепер американський уряд матиме кошти до 19 січня.

Про це повідомило Associated Press.

Байден підписав законопроект у Сан-Франциско, де триває саміт Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва.

Якби тимчасовий бюджет не затвердили, то уряд США частково призупинив би роботу.

Законопроєкт про тимчасовий бюджет ініціював спікер Палати представників Майк Джонсон. Цей документ передбачає продовження фінансування військового будівництва, пільг для ветеранів, транспорту, житла, міського розвитку, сільського господарства, Управління з контролю за продуктами й ліками, а також енергетичних і водних програм до 19 січня. Фінансування всіх інших федеральних операцій, включаючи оборону, закінчиться 2 лютого. Допомоги для України там немає. Комбінований пакет національної безпеки, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та фінанси на посилення американського кордону, Палата представників розглядатиме після Дня подяки (23 листопада).