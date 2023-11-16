Росія обстріляла Херсон, є загиблі та постраждалі

Росія ввечері 16 листопада обстріляла Херсон, загинула 75-річна жінка. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Також постраждали 8 людей, шістьох з них шпиталізували. Крім цього, у Херсоні пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки в Центральному і Дніпровському районах. Також місто частково знеструмлено, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи зранку 17 листопада.
- За рік на деокупованій Херсонщині росія вбила 405 людей. Ще 1 705 людей, серед яких 72 дитини, отримали поранення.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022 року Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом з обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.