Росія обстріляла Херсон, є загиблі та постраждалі

Росія ввечері 16 листопада обстріляла Херсон, загинула 75-річна жінка. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

Також постраждали 8 людей, шістьох з них шпиталізували. Крім цього, у Херсоні пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки в Центральному і Дніпровському районах. Також місто частково знеструмлено, енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи зранку 17 листопада.