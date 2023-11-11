За рік на деокупованій Херсонщині росія вбила 405 людей

Сьогодні рівно рік від дня визволення правобережжя Херсонщини від російських окупантів. Протягом цього року росія вбила там 405 людей, зокрема десятьох дітей.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін в ефірі телемарафону.

Ще 1 705 людей, серед яких 72 дитини, отримали поранення.

За цей рік після деокупації правоохоронці зафіксували понад 18 тисяч кримінальних правопорушень проти миру, безпеки й міжнародного права. У цих справах засудили трьох людей, ще 62 повідомили про підозри. Було понад 1 500 випадків викрадення українців, з них росіяни досі утримують щонайменше 853 людини.

Щодо дітей, позбавлених батьківського піклування, то 1 026 із них зараз перебувають на окупованих територіях або в росії. Досі невідомо, де 140 дітей-сиріт. Водночас Україні вдалося повернути 146 дітей.