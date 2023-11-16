Швейцарія підтримала створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України

Швейцарія оголосила, що підтримує створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. Про це 16 листопада повідомило Міністерство закордонних справ Швейцарії.

Країни, які виступають за створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, уже кілька місяців збираються в рамках основної групи країн і разом розробляють рішення щодо майбутнього формату трибуналу, його місцезнаходження і методів роботи. Швейцарія офіційно приєдналася до основної групи на зустрічі в Берліні 16 листопада. Країну представляв посол Франц Перрес, голова Управління міжнародного громадського права.

Швейцарія заявляє, що успіх такого трибуналу залежатиме від кількох факторів, він повинен:

мати міцну правову основу та відповідати міжнародним нормам і стандартам;

доповнювати існуючі механізми, особливо Міжнародний кримінальний суд;

користуватися міжнародною підтримкою;

мати міжнародний характер.

Крім підтримки створення спеціального трибуналу, Швейцарія домагатиметься перегляду Римського статуту, щоб полегшити юрисдикцію МКС, аби він міг розглядати злочини агресії в усіх контекстах.

За останні місяці ініціативу про спецтрибунал підтримали 38 країн, зокрема Франція, Німеччина, Норвегія, Гватемала, Японія і Канада.