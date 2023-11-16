Сили ППО вночі знищили 16 дронів Shahed та керовану ракету

У ніч на 16 листопада російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Загалом на минулу добу Сили ППО знищили 16 дронів Shahed і одну керовану авіаційну ракету Х-59.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Росіяни запустили 18 дронів Shahed з південно-східного напрямку. Українські Сили ППО збили 16 з них — для цього задіяли підрозділи мобільних вогневих груп, винищувальну авіацію та зенітні ракетні підрозділи.
Крім того, увечері 15 листопада на Полтавщині ППО знищила керовану авіаційну ракету Х-59.
Близько опівночі противник атакував цивільну інфраструктуру на Харківщині зенітними керованими ракетами С-300. За попередніми даними, минулося без жертв та постраждалих.
- Минулої доби росіяни втратили приблизно 1 330 військових, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем і три засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 315 620 росіян.