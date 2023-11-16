Генштаб: Сили оборони ліквідували понад 1 300 окупантів за добу

Минулої доби російська армія втратила приблизно 1 330 військових, 11 танків, 17 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем і три засоби ППО. Загалом на війні в Україні вже загинули 315 620 росіян.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

На околицях Кліщіївки та Андріївки (Донецька область) українські захисники відбили 6 атак. Сили оборони України продовжують штурмувати на південь від Бахмуту.

Російська армія все ще намагається оточити Авдіївку — у цьому районі відбито 18 атак.

Також бої тривали поблизу Марʼїнки та Новомихайлівки, Пречистівки та Старомайорського на Донеччині. Окупанти штурмували біля Новодарівки на Запоріжжі, успіху не мали.

Українська авіація минулої доби 10 разів вдарила по скупченнях російських військ, а також тричі — по зенітно-ракетних системах окупантів.

Ракетні війська уразили 2 райони концентрації ворожих військ, 13 артилерійських систем, склад боєприпасів та систему ППО.