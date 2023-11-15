Нардепа Артура Герасимова остаточно звільнили від покарання за недостовірне декларування

Апеляційна палата ВАКС остаточно звільнила нардепа від «Європейської солідарності» Артура Герасимова від покарання за недостовірне декларування. У справі спливли строки давності.
Про це пише Центр протидії корупції.
Таким рішенням палата залишила без задоволення апеляційну скаргу прокурора і водночас задовольнила клопотання захисту нардепа.
Вищий антикорупційний суд визнав Артура Герасимова винним у декларуванні недостовірної інформації. Йому призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень і позбавили його права обіймати владні посади строком на один рік. Крім того, з Герасимова стягнули 55 тисяч гривень процесуальних витрат.
- 16 січня 2023 року Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру народному депутату від «Європейської солідарності» Артуру Герасимову. У 2020 році він не задекларував маєток і паркомісце в іспанській провінції Аліканте, яким володіє разом із дружиною з 2013 року. Також незадекларованими виявилися понад $1,6 тисячі на рахунках в українських банках.
- Сам Артур Герасимов назвав вручення йому обвинувального акта «шоу» задля «відосиків» і «роздуванням справи». Він заявив, що придбав маєток в Іспанії за гроші, які заробив ще до політики.