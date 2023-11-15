В Uklon зʼявився новий клас таксі, який може їхати смугами громадського транспорту

Український онлайн-сервіс виклику таксі Uklon тепер має новий клас автомобілів — «Експрес». Вони зможуть їхати по смузі для громадського транспорту.

Про це «Бабелю» повідомили у пресрелізі.

Такий клас таксі наразі доступний в Києві, його планують поширити й на інші міста. Водії «Експрес» мають ліцензії на внутрішні перевезення пасажирів на таксі, а це дозволяє їм рухатися смугами громадського транспорту.

«Під час тестування ми заміряли його ефективність — на великих дистанціях різниця в часі, як порівняти з іншими нашими класами авто, може перевищувати 30 хвилин», — розповів операційний директор Uklon Вадим Іщенко.

У столиці зараз є понад 450 автомобілів класу «Експрес», серед яких Ford Focus, Toyota Corolla, Hyundai Sonata та інші. Середня вартість поїздки буде «трохи вища за середню вартість» поїздки класом «Комфорт».