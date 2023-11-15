Тепер «Укрзалізниця» має 8 рейсів із жіночими купе

Відсьогодні, 15 листопада, «Укрзалізниця» пропонує вісім поїздів, які виходять в рейси з жіночими купе.
Про це пише пресслужба перевізника.
Ось ці рейси:
- № 81/82 Київ — Ужгород;
- № 41/42 Дніпро — Трускавець;
- № 75/76 Київ — Кривий Ріг;
- № 15/16 Харків — Ясіня;
- № 17/18 Харків — Ужгород;
- № 29/30 Київ — Ужгород;
- № 3/4 Запоріжжя — Ужгород;
- № 26/236 Одеса — Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс із жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).
В «Укрзалізниці» нагадують, що пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом залізниці — 83%. До того ж, жіночі купе наразі найбільш заповнені під час рейсів — понад 80%.
- 12 червня «Укрзалізниця» вперше запустила продаж квитків у жіночі купе.
- Поїзди з доступними для придбання жіночими купе будуть марковані у застосунку, посадка до таких купе буде відкрита виключно жінкам та дітям до шести років. Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від звичайної, кількість квитків на одне замовлення так само обмежена чотирма.