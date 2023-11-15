У Києві знесли один з найбільших памʼятників Олександру Пушкіну

У Києві на Берестейському проспекті демонтували памʼятник Олександру Пушкіну. Це був один із найбільших памʼятників, встановлених російському поетові у світі.

Про це повідомив радник міського голови столиці Дмитро Білоцерковець.

Після початку повномасштабної війни монумент неодноразово обливали фарбою та вимагали знести його. Цей памʼятник навпроти парку Київського політехнічного інституту встановили ще 2 червня 1962 року. Загальна його висота сягала 7,6 метра, з яких висота скульптури — 3,5 метра.

Історик Владлен Мараєв опублікував архівний знімок з офіційного відкриття памʼятника Пушкіну 2 червня 1962 року. А поруч прикріпив інше історичне фото, датоване 15 листопада 2023 року — день знесення цього памʼятника.