Фонд «Повернись живим» частково розкриє вміст Black Box. Але спершу треба зібрати 15 млн грн

Український фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» частково розкаже, що містилося в таємній коробці Black Box, на яку українці рівно рік тому зібрали 230 мільйонів гривень.
Про це голова фонду Тарас Чмут оголосив у спільному відео з блогером Ігорем Лаченковим.
Умовою для розкриття таємниці став збір ще 15 мільйонів гривень для бійців, які працюють із вмістом таємної коробки.
Спільний секретний проєкт Головного управління розвідки Міноборони України, фонду «Повернись живим» і блогера Ігоря Лаченкова Black Box вже завдав окупантам збитків на понад $700 млн.
- У 2022 році на запит ГУР МО зібрали 230 млн гривень на секретний проєкт Black Box, який є масштабуванням попередньої секретної ініціативи з «Повернись живим» загальною вартістю 40 млн гривень. Від початку 2023 року в межах цього проєкту вже акумулювали понад 270 млн гривень. Це дало змогу завдати суттєвих збитків оборонному сектору росії і зменшити кількість її військ, які мали поповнити окупаційний контингент.