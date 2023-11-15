Фонд «Повернись живим» частково розкриє вміст Black Box. Але спершу треба зібрати 15 млн грн

Український фонд компетентної допомоги армії «Повернись живим» частково розкаже, що містилося в таємній коробці Black Box, на яку українці рівно рік тому зібрали 230 мільйонів гривень.

Про це голова фонду Тарас Чмут оголосив у спільному відео з блогером Ігорем Лаченковим.

Умовою для розкриття таємниці став збір ще 15 мільйонів гривень для бійців, які працюють із вмістом таємної коробки.

Спільний секретний проєкт Головного управління розвідки Міноборони України, фонду «Повернись живим» і блогера Ігоря Лаченкова Black Box вже завдав окупантам збитків на понад $700 млн.