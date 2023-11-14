Сполучені Штати та Британія вводять нові санкції проти ХАМАС

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило третій раунд санкцій проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із ХАМАС.

Про це пише пресслужба.

Нові санкції Вашингтон узгодив із Лондоном, щоб захистити міжнародну фінансову систему від «зловживань ХАМАС та його посередників».

Під санкції потрапили представники й посередники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які допомагали ХАМАС та «Ісламському джихаду» в Палестині. Серед них вісім людей і дві компанії.

Тепер усе майно цих людей і компаній, що перебуває в США у володінні або під контролем когось зі США, заблоковано.

Попереднього разу Сполучені Штати ввели санкції проти ХАМАС у жовтні. Тоді під санкції потрапили учасники організації, які керують активами ХАМАС, катарський фінансовий посередник, повʼязаний з Іраном, один із командирів ХАМАС та інші.