Сполучені Штати та Британія вводять нові санкції проти ХАМАС

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило третій раунд санкцій проти фізичних та юридичних осіб, повʼязаних із ХАМАС.
Про це пише пресслужба.
Нові санкції Вашингтон узгодив із Лондоном, щоб захистити міжнародну фінансову систему від «зловживань ХАМАС та його посередників».
Під санкції потрапили представники й посередники Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), які допомагали ХАМАС та «Ісламському джихаду» в Палестині. Серед них вісім людей і дві компанії.
Тепер усе майно цих людей і компаній, що перебуває в США у володінні або під контролем когось зі США, заблоковано.
Попереднього разу Сполучені Штати ввели санкції проти ХАМАС у жовтні. Тоді під санкції потрапили учасники організації, які керують активами ХАМАС, катарський фінансовий посередник, повʼязаний з Іраном, один із командирів ХАМАС та інші.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- Станом на 14 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. ЦАХАЛ заявляє, що ХАМАС втратив контроль над Газою.
- З 13 листопада тривають бої за дві головні лікарні міста — Аль-Шифа та Аль-Кудс. ЦАХАЛ стверджує, що перша лікарня є штаб-квартирою ХАМАС і під нею є розгалужена система тунелів, і другу також використовують бойовики. В Аль-Шифа можуть бути заблоковані приблизно 650 людей, в Аль-Кудс також є пацієнти. Там немає світла і води, через те гинуть поранені та діти.
- Підконтрольна ХАМАС санітарна служба 13 листопада повідомила, що від початку обстрілів та авіаударів у секторі Гази вже загинули 11 240 людей.