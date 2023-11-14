Німецький концерн Rheinmetall у наступному році передасть ЗСУ 25 танків Leopard 1

Німецький збройовий концерн Rheinmetall отримав від уряду ФРН замовлення на поставку Україні у 2024 році 25 танків Leopard 1А5.
Концерн не називає суми контракту, а лише зазначає, що це двозначна сума на мільйони євро. Танки пройдуть ремонт і доукомплектацію. Разом із ними поставлять пʼять броньованих ремонтно-евакуаційних машин Bergepanzer 2 та два навчальних танки. Замовлення також охоплює навчання, логістику, запчастини, технічне обслуговування та інші допоміжні послуги.
Поставка має відбутись у 2024 році. Наразі системи Leopard 1 проходять капітальний ремонт і готуються до використання на заводах Rheinmetall в Унтерлюсі і Касселі.
У 2024 році Rheinmetall передасть ЗСУ ще 14 танків Leopard 2А4, які профінансовані Нідерландами та Данією.
- 21 липня Німеччина повідомила, що передала Україні перші 10 танків Leopard 1А5. Загалом Україна очікує від німецької сторони понад 100 танків Leopard 1.
- Представник Пентагону Вільям Лаплант розповідав журналістам, що західні партнери сконцентруються не на поставках, а на ремонті відправленої Україні військової техніки, адже вони усвідомлюють, що війна може тривати місяцями й роками.