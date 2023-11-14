Єврокомісія виділяє €110 мільйонів на допомогу постраждалим від війни українцям

Європейська комісія збільшує гуманітарне фінансування підтримки українців, які постраждали від повномасштабної війни, на €110 мільйонів.
«Наша відданість людям України залишається такою ж сильною, як і раніше. Оскільки війна триває, настання зими створює додаткові виклики для і без того вразливих громад», — написали в ЄК.
З цього пакета €1о0 мільйонів спрямують на підтримку українців в Україні, а €10 мільйонів — на підтримку українських біженців і громад, які їх приймають, у Молдові. Це допоможе надати українцям грошову допомогу, їжу, воду, прихисток, медичне обслуговування, психосоціальну підтримку тощо.
- Напередодні Норвегія виділила €84 мільйони на гуманітарну допомогу Україні. Допомогу отримають ті, хто втратив житло, їжу, воду та нормальні умови життя. Також кошти спрямують на освіту, охорону здоровʼя та психосоціальну підтримку, захист цивільного населення.