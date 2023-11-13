Норвегія виділяє €84 мільйони на гуманітарну допомогу Україні

Норвегія виділяє один мільярд крон (€84 мільйони) норвезьким організаціям, які допомагають українцям.

Про це пише МЗС країни.

Серед організацій — норвезькі Червоний Хрест, Рада у справах біженців, Save the Children, NORCAP, Church Aid, Peopleʼs Aid та інші. Гроші надійдуть до них у рамках норвезької програми підтримки України Nansen.

Допомогу отримають ті, хто втратив житло, їжу, воду та нормальні умови життя. Також кошти спрямують на освіту, охорону здоровʼя та психосоціальну підтримку, захист цивільного населення, зокрема, Норвегія активізує допомогу з розмінування.