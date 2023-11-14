Премʼєр Вірменії Пашинян вперше відмовився брати участь у саміті ОДКБ в Мінську

Вірменія вперше відмовилася від участі у зустрічі Організації договору про колективну безпеку, що пройде 23 листопада у столиці Білорусі Мінську.

Про це повідомили у пресслужбі вірменського уряду.

Пашиняну зателефонував Олександр Лукашенко. Під час розмови, зокрема, обговорювали організацію сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.

«Премʼєр-міністр Пашинян повідомив президенту Білорусі, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ з розумінням поставляться до цього рішення», — йдеться у заяві уряду.

На сайті ОДКБ йдеться, що сесії Ради колективної безпеки ОДКБ відбуваються щороку з 2009 року. Досі Вірменія не пропускала ці зустрічі.