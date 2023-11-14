Премʼєр Вірменії Пашинян вперше відмовився брати участь у саміті ОДКБ в Мінську

Вірменія вперше відмовилася від участі у зустрічі Організації договору про колективну безпеку, що пройде 23 листопада у столиці Білорусі Мінську.
Про це повідомили у пресслужбі вірменського уряду.
Пашиняну зателефонував Олександр Лукашенко. Під час розмови, зокрема, обговорювали організацію сесії Ради колективної безпеки ОДКБ.
«Премʼєр-міністр Пашинян повідомив президенту Білорусі, що не зможе взяти участь у засіданні, і висловив сподівання, що партнери по ОДКБ з розумінням поставляться до цього рішення», — йдеться у заяві уряду.
На сайті ОДКБ йдеться, що сесії Ради колективної безпеки ОДКБ відбуваються щороку з 2009 року. Досі Вірменія не пропускала ці зустрічі.
- У січні 2023 року Міністерство оборони Вірменії повідомило Організації Договору про колективну безпеку, що офіційний Єреван вважає недоцільним проведення у 2023 році у країні військових навчань ОДКБ. Цього року Єреван уже відмовився від двох навчань разом із ОДКБ. До Організації також входять росія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан і Таджикистан.
- Перед цим премʼєр-міністр Вірменії Нікол Пашинян на саміті Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) в Єревані відмовився підписувати проєкти декларації Ради колективної безпеки ОДКБ і документ про спільні заходи щодо надання допомоги Вірменії. Після цього виникли перші підозри, що Вірменія має намір вийти з ОДКБ.
- У червні цього року премʼєр Вірменії заявив, що його країна — не союзник росії у війні проти України. У Кремлі сказали, що «взяли це до уваги».