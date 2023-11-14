Тепер Threads дозволяє видаляти профіль окремо від облікового запису в Instagram

Meta впроваджує нову функцію видалення профілю Threads без видалення облікового запису Instagram.
Про це повідомив очільник Instagram Адам Моссері.
У користувачів зʼявиться новий розділ у меню налаштувань, який дозволить видалити або деактивувати профіль. Скоро він стане доступним для всіх.
Також тепер у Threads можна буде налаштувати відмову від розміщення ваших постів з цієї платформи у Facebook та Instagram. Це надасть користувачам більше конфіденційності.
- 6 липня компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали пʼять мільйонів разів за перші чотири години. На запитання, чи буде Threads «більшим за Twitter», Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалося. Сподіваюся, ми це зробимо».
- Meta оголосила про запуск своєї нової соціальної мережі на тлі деяких нововведень Ілона Маска у Twitter. У день запуску Threads Цукерберг опублікував перший за 11 років твіт і покепкував у ньому з Ілона Маска.
- 11 липня засновник Meta Марк Цукерберг підтвердив, що його новий застосунок Threads за пʼять днів після запуску залучив 100 мільйонів користувачів. А за 10 днів кількість щоденних користувачів соцмережі Threads зменшилася на 70% порівняно з піком, який зафіксували 7 липня.
- 30 липня стало відомо, що Threads втратила понад половину користувачів.