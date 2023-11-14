Тепер Threads дозволяє видаляти профіль окремо від облікового запису в Instagram

У користувачів зʼявиться новий розділ у меню налаштувань, який дозволить видалити або деактивувати профіль. Скоро він стане доступним для всіх.

Також тепер у Threads можна буде налаштувати відмову від розміщення ваших постів з цієї платформи у Facebook та Instagram. Це надасть користувачам більше конфіденційності.