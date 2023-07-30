Засновник Meta Марк Цукерберг заявив, що нова соцмережа Threads втратила понад половину користувачів.
Про це пише BBC.
«Якщо у вас зареєструється понад 100 мільйонів людей, в ідеалі було б чудово, якби всі вони або навіть половина з них залишилися. Ми ще не досягли цього», — сказав Цукерберг.
Він назвав ситуацію нормальною і висловив надію, що показники поліпшаться, коли Threads матиме нові функції. За словами одного з топменеджерів Meta Кріса Кокса, тепер компанія зосередилася на збільшенні кількості «гачків», щоб повернути людей у соцмережу.
Цукерберг також розповів співробітникам про величезну ставку компанії на ще не створений світ віртуальної реальності Metaverse. Він сказав, що робота над технологією доповненої реальності (AR) і віртуальної реальності (VR) «не випереджає графік, але йде за планом». Однак він не очікує, що їх використання стане масовим до наступного десятиліття.
- 6 липня компанія Meta запустила свій аналог Twitter — застосунок Threads скачали пʼять мільйонів разів за перші чотири години. На запитання, чи буде Threads «більшим за Twitter», Цукерберг сказав: «Це займе деякий час, але я думаю, що має бути застосунок для публічних розмов із понад мільярдом людей. Twitter мав можливість зробити це, але не вдалося. Сподіваюся, ми це зробимо».
- Meta оголосила про запуск своєї нової соціальної мережі на тлі деяких нововведень Ілона Маска у Twitter. У день запуску Threads Цукерберг опублікував перший за 11 років твіт і покепкував у ньому з Ілона Маска.
- 11 липня засновник Meta Марк Цукерберг підтвердив, що його новий застосунок Threads за пʼять днів після запуску залучив 100 мільйонів користувачів. А за 10 днів кількість щоденних користувачів соцмережі Threads зменшилася на 70% порівняно з піком, який зафіксували 7 липня.