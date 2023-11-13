Вищий антикорупційний суд заочно арештував нардепа Ярослава Дубневича

Вищий антикорупційний суд заочно арештував народного депутата з групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича, який фігурує у справі про розкрадання газу на 2,1 млрд грн.

Про це 13 листопада повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Зараз Ярослав Дубневич перебуває в міжнародному розшуку. Його адвокати заявляли, що він лікується, однак де саме, не уточнюють.

Справа Ярослава Дубневича

11 жовтня 2023 року НАБУ повідомило нардепу про підозру в організації розкрадання державного газу на 2,1 мільярда гривень. За версією слідства теплові електростанції Новояворівська та Новороздольська (Львівська область), які контролював Дубневич, уклали низку угод про закупівлю за пільговими цінами газу в «Нафтогазу» для виробництва теплової енергії для населення. Проте газ витратили на виробництво електроенергії, яку потім продали «Енергоринку» за ринковою ціною. Газ ТЕЦ отримували у 2013—2017 роках.

ТЕЦ за цією схемою отримали надприбутки на понад 3,5 мільярда гривень. Дубневич, як вважає слідство, упродовж 2013—2018 років відмив понад 450 мільйонів з цієї суми, переказуючи їх на рахунки своїх компанії, а потім повертаючи в Україну під виглядом інвестицій у бізнес у Львівській області.