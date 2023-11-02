Народного депутата Ярослава Дубневича оголосили в розшук

Вищий антикорупційний суд задовольнив клопотання прокурора та оголосив у міжнародний розшук народного депутата з групи «За майбутнє» Ярослава Дубневича, який є підозрюваним у справі про розкрадання 93 мільйонів гривень «Укрзалізниці».

Про це 2 листопада повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Прокурор повідомив, що 8 жовтня 2023 року Дубневич перетнув кордон Румунії з Угорщиною, де він зараз — невідомо. Про це на запит українських органів відповіли в Європолі. При цьому невідомо, як Дубневич перетнув український кордон, адже даних про це в системі немає. Його адвокат заявив, що депутат на лікуванні, але де саме — не кажуть.

Справа Ярослава Дубневича

За даними слідства, Дубневич і ще вісім чиновників організували схему, за якою філія «Укрзалізниці» «Центр забезпечення виробництва» з 2015 по 2017 рік закуповувала стрілочну продукцію за істотно завищеними цінами. Для цього до тендерів залучали компанії-посередники, одна з яких належить Дубневичу. Сам нардеп нібито лобіював, аби з бюджету УЗ виділяли кошти на закупівлі у його компаніях. Збитки від схеми перевищують 93 мільйони гривень.