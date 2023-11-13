Медіа: США викупили у Йорданії 60 зеніток Gepard і передадуть їх Україні

Списані армією Нідерландів німецькі зенітні самохідні установки Gepard передадуть Україні.
Про це повідомляє видання Telegraaf із посиланням на джерела.
У 2016 році армія Нідерландів відмовилася від 60 зеніток Gepard (у Нідерландах їх називають Cheetah) і продали їх Йорданії. Співрозмовники Telegraaf підтверджують, що США викуплять ці Gepard, і вони вирушать до України.
«Система [Gepard] виявляється надзвичайно ефективною проти безпілотників. Особливо проти іранських безпілотників Shahed, які широко використовує росія», — сказав бригадний генерал і військовий професор Хан Баумістер.
У Міністерстві оборони заявили, що «не повідомлятимуть» про нове життя нідерландських Gepard.
- Gepard — це німецька зенітна самохідна артилерійська установка на шасі від танка Leopard 1 з двома автоматичними гарматами Oerlikon KDA, які здатні випускати до 1 100 снарядів на хвилину. Вона ефективна проти повітряних цілей і навіть у боях з броньованою технікою, оскільки має відповідні боєприпаси. Gepard створювали для захисту наземних військ від авіації. Радари Gepard дозволяють виявляти цілі на відстані до 15 км, супроводжувати їх і ефективно знищувати. При цьому ці зенітки здатні розрізняти ворожу і свою авіацію, що дозволяє уникнути «дружнього вогню».
- 20 жовтня Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги, у якому були три зенітні установки Gepard. Станом на 1 листопада Німеччина передала Україні загалом 49 Gepard.