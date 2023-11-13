Медіа: США викупили у Йорданії 60 зеніток Gepard і передадуть їх Україні

Списані армією Нідерландів німецькі зенітні самохідні установки Gepard передадуть Україні.

Про це повідомляє видання Telegraaf із посиланням на джерела.

У 2016 році армія Нідерландів відмовилася від 60 зеніток Gepard (у Нідерландах їх називають Cheetah) і продали їх Йорданії. Співрозмовники Telegraaf підтверджують, що США викуплять ці Gepard, і вони вирушать до України.

«Система [Gepard] виявляється надзвичайно ефективною проти безпілотників. Особливо проти іранських безпілотників Shahed, які широко використовує росія», — сказав бригадний генерал і військовий професор Хан Баумістер.

У Міністерстві оборони заявили, що «не повідомлятимуть» про нове життя нідерландських Gepard.