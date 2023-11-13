На Херсонщині росіяни поцілили в авто — загинув чоловік, а немовля і його мати поранені

Опівдні 13 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії автомобіль у передмісті Херсону. Водій загинув, у двомісячного немовляти мінно-вибухове поранення голови, а в його матері — травматична ампутація ніг, вона у важкому стані.

Про це пише Херсонська обласна прокуратура й голова МВС Ігор Клименко.

В автомобілі було троє людей, вони поверталися з медогляду. Імовірно, 64-річний чоловік — це дідусь дитини. Його особу встановить експертиза, бо тіло вигоріло практично вщент.

Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни в поєднанні з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).