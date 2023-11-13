На Херсонщині росіяни поцілили в авто — загинув чоловік, а немовля і його мати поранені

Опівдні 13 листопада російські окупанти обстріляли з артилерії автомобіль у передмісті Херсону. Водій загинув, у двомісячного немовляти мінно-вибухове поранення голови, а в його матері — травматична ампутація ніг, вона у важкому стані.
Про це пише Херсонська обласна прокуратура й голова МВС Ігор Клименко.
В автомобілі було троє людей, вони поверталися з медогляду. Імовірно, 64-річний чоловік — це дідусь дитини. Його особу встановить експертиза, бо тіло вигоріло практично вщент.
Прокурори спільно з іншими правоохоронцями документують наслідки обстрілів. Розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни в поєднанні з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).
- Станом на 11 листопада було відомо, що за рік після деокупації правобережжя Херсонщини росія вбила там 405 людей, зокрема десять дітей. Тепер кількість жертв зросла.
- Херсон і майже всю Херсонську область російські окупанти захопили на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді Сили оборони України звільнили від російських окупантів правобережну частину Херсонської області разом із обласним центром. Після цього росіяни почали систематично обстрілювати Херсон та інші звільнені населені пункти регіону.