Головою МЗС Великої Британії став експремʼєр Девід Кемерон

Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Девід Кемерон став новим міністром закордонних справ в уряді Ріші Сунака.
Про це повідомили офіційні акаунти Даунінг-стріт у соцмережах.
Кемерон змінив Джеймса Клеверлі, який став новим міністром внутрішніх справ.
Ця перестановка у британському уряді була спричинена звільненням Суелли Брейверман. Вона написала суперечливу статтю в газеті The Times, де розкритикувала поведінку поліції під час мітингів на підтримку Палестини.
- Девід Кемерон був премʼєр-міністром Великої Британії з 11 травня 2010 року до 13 липня 2016 року.
- Під час його перебування на посаді, у 2016 році в Британії відбувся референдум, на якому британці майже порівну проголосували щодо виходу з Європейського Союзу (тоді явка становила 72,2%, а розподіл був 51,9% за брекзит і 48,2% — проти). Країна була членом ЄС з 1976 року.