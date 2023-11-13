Премʼєр Великої Британії звільнив міністра внутрішніх справ Суеллу Браверман. Її змінив Джеймс Клеверлі

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак відправив у відставку міністра внутрішніх справ Суеллу Браверман. На посаді її змінив колишній голова МЗС Джеймс Клеверлі.
Про це повідомляє BBC.
У статті в Times, опублікованій 9 листопада, Браверман розкритикувала масштабний марш на підтримку Палестини у Лондоні і назвала його «пропалестинським натовпом». Вона додала, що сцени протесту «тривожно нагадують» ті, які бачили в Північній Ірландії.
Браверман також зазначила, що поліція має «подвійні стандарти» у поводженні з протестувальниками. Пізніше зʼясувалося, що на Даунінг-стріт не погоджували статтю Браверман.
- У вересні 2022 року британський експремʼєр Ліз Трасс призначила Суеллу Браверман міністром внутрішніх справ. За Бориса Джонсона вона обіймала посаду генерального прокурора. Згодом Браверман була змушена піти у відставку після того, як надіслала офіційний документ з особистої електронної пошти — це суперечить правилам уряду. Однак через шість днів Ріші Сунак повернув її на посаду.
- Джеймс Клеверлі обіймав посаду міністра закордонних справ в британському уряді з вересня 2022 року. Раніше він був міністром освіти в уряді Бориса Джонсона.