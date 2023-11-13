СБУ затримала двох російських агентів, які шукали системи Patriot і фотографували наслідки «прильотів»

Служба безпеки викрила двох агентів росії, які шукали локації систем ППО Patriot і фотографували наслідки «прильотів» у Києві й Черкасах. Правоохоронці затримали підозрюваних напередодні їхнього виїзду до країни-агресора.

Про це пише пресслужба СБУ.

Одного з фігурантів найбільше цікавили орієнтовні координати базування систем української протиповітряної оборони.

Жінка зробила фото пошкодженої будівлі у центрі Черкас після атаки 21 вересня і переслала своєму спільнику — громадянину росії, який живе в Києві.

Після отримання звіту чоловік намагався виїхати до росії через країну Європи. Цим чоловіком виявився доктор філософії, колишній викладач одного з чернігівських закладів вищої освіти. У 2015 році він їздив до тимчасово окупованого Криму, де отримав російський паспорт. За місцями базування Сил оборони в столиці він почав стежити з початку повномасштабного вторгнення рф.

Під час обшуків у помешканнях фігурантів виявили російську символіку, сувеніри з фотографіями путіна, паспорт громадянина рф, телефони з доказами незаконної діяльності. Їм повідомили про підозри в поширенні інформації про локації ЗСУ та виправдовуванні війни (ч. 2 ст. 114-2; чч. 1, 3 ст. 436-2). За це загрожує до 8 років тюрми. Обох тримають під вартою.