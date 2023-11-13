CNN: Напередодні із сектора Гази евакуювалися понад 800 іноземців

Щонайменше 826 іноземних громадян евакуювалися із сектора Гази через пункт пропуску «Рафах» 12 листопада.
Про це телеканалу CNN повідомив єгипетський прикордонний чиновник.
За його словами, це рекордна кількість людей, які покинули сектор Гази за один день з початку війни. Щонайменше девʼять поранених палестинців також евакуювалися до Єгипту, додав він.
У коментарі «Бабелю» речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав, що загалом із сектора Гази вивезли 214 українців — 43 людини евакуювали 7 листопада, 160 — 9 листопада і ще 11 — 11 листопада. Евакуація триватиме і надалі.
- 7 жовтня 2023 року бойовики руху ХАМАС напали на південь Ізраїлю та вбили близько 1 400 людей, переважно цивільних. Понад 200 людей були захоплені в заручники. У відповідь Ізраїль розпочав бомбардування сектора Гази, а 25 жовтня — наземну операцію в ексклаві.
- 1 листопада агентство Reuters повідомило про тимчасове відкриття КПП «Рафах» між сектором Гази та Єгиптом для пропуску на територію Єгипту громадян третіх країн. Це єдиний прикордонний перехід між сектором Гази та Єгиптом.
- Станом на 13 листопада сектор Гази розрізаний навпіл ізраїльською армією. На півночі тривають бої, місто Газа оточене. Підконтрольне ХАМАС Міністерство охорони здоровʼя стверджує, що в секторі від обстрілів та авіаударів ізраїльських військ вже загинули понад 11 тисяч людей. Ще понад 27 тисяч поранені.
- Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 12 листопада заявив, що Тель-Авів візьме на себе відповідальність за безпеку в секторі Гази на невизначений термін після закінчення війни з палестинським рухом ХАМАС.