CNN: Напередодні із сектора Гази евакуювалися понад 800 іноземців

Щонайменше 826 іноземних громадян евакуювалися із сектора Гази через пункт пропуску «Рафах» 12 листопада.

Про це телеканалу CNN повідомив єгипетський прикордонний чиновник.

За його словами, це рекордна кількість людей, які покинули сектор Гази за один день з початку війни. Щонайменше девʼять поранених палестинців також евакуювалися до Єгипту, додав він.

У коментарі «Бабелю» речник українського Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко сказав, що загалом із сектора Гази вивезли 214 українців — 43 людини евакуювали 7 листопада, 160 — 9 листопада і ще 11 — 11 листопада. Евакуація триватиме і надалі.