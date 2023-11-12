В Італії лев утік із цирку і блукав вулицями

В італійському приморському містечку Ладісполі 11 листопада з цирку втік лев. Мер міста Алессандро Грандо закликав жителів залишатися вдома, поки правоохоронці та співробітники цирку впіймають тварину.

Італійські газети Corriere della Sera і La Repubblica опублікували фотографії лева, що гуляє вулицями.

Люди публікували відео з хижаком у соцмережах.

Тварину ловили сім годин. Спершу лева помітили в очеретяних зарослях неподалік від цирку Rony Roller, однак йому знову вдалося втекти і дійти до будинків. Пізно ввечері в суботу мер повідомив, що лева впіймали. У нього влучили дротиком із заспокійливим.

Поліція Ладісполі готує заяву до прокуратури. Керівників цирку звинувачують у неналежному нагляді за твариною.