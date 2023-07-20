У Берліні вулицями блукає лев. Поліція розшукує тварину

На південно-західній околиці Берліну шукають левицю, яку помітили на вулиці. Поліція закликала місцевих мешканців та їхніх домашніх тварин залишатися вдома.

Про це пише Reuters.

Зараз тварину шукають сто поліцейських, також задіяли два гелікоптери. Зона пошуків охоплює муніципалітети Бранденбурга Кляйнмахнов і Штансдорф.

На запитання, звідки могла втекти дика тварина, речник поліції сказав, що це наразі невідомо. Він зазначив, що в цьому районі є кілька місць, де могли утримувати лева, наприклад, зоопарки та цирк, але вони поки що не повідомляли про зникнення тварини.