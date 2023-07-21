Лев, помічений на вулицях Берліну, виявився кабаном. Поліція припиняє пошуки

Німецькі правоохоронці припиняють пошуки левиці, яку напередодні помітили на околицях Берліну, оскільки не знайшла жодних доказів, що вона існує.

Про це пише BBC.

Експерти стверджують, що тварина, яку зaфільмували свідки, імовірно, є диким кабаном. Раніше правоохоронці повідомили журналістам, що вважають відео автентичним.

Reuters

Жодних відбитків лап або матеріалів ДНК, зокрема левʼячих фекалій, поліція не знайшла.

«Гострої небезпеки немає», — заявив 21 липня мер району Кляйнмахнов, де вперше помітили тварину, Міхаель Груберт. Він додав, що поліція буде напоготові, якщо ситуація зміниться.