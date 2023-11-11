Газета The Washington Post заявила, що атаку на «Північні потоки» координував український полковник Роман Червінський. Він це заперечує

Американська газета The Washington Post заявляє, що «координатором» атак на російські газопроводи «Північний потік» та «Північний потік — 2» був український полковник Сил спеціальних операцій Роман Червінський.
Відповідний матеріал газета опублікувала 11 листопада. У ньому вона посилається на українських та європейських чиновників, а також на інших людей, знайомих із подробицями події.
Видання заявляє, що Роман Червінський займався логістикою і координував роботу шести людей, які орендували вітрильне судно під вигаданими іменами й за допомогою глибоководного водолазного обладнання встановили вибухівки на газопроводах.
Червінський діяв не один і не планував операції, стверджують обізнані з його роллю джерела. Офіцер виконував накази вищих українських чиновників, які зрештою підпорядковувалися генералу Валерію Залужному.
Через свого адвоката Червінський заперечив свою причетність до диверсії на газопроводах. «Всі припущення про мою причетність до атаки на «Північних потоках» поширюються російською пропагандою без жодних підстав», — заявив Червінський у письмовій заяві газетам The Washington Post і Der Spiegel, які провели спільне розслідування.
Хто такий Роман Червінський?
Червінський служив у підрозділі Сил спеціальних операцій України та займався діяльністю партизанів на окупованих територіях країни. Він був у підпорядкуванні генерал-майора Віктора Ганущака. Червінський обіймав керівні посади у військовій розвідці, а також у Службі безпеки України.
У 2020 році Червінський займався операцією із затримання «вагнерівців» у Білорусі. У своїй заяві для The Washington Post і Der Spiegel Червінський сказав, що він також «спланував і реалізував» операції з вбивства лідерів проросійських бойовиків в Україні та «викрадення свідка», який міг би підтвердити, що саме росія у 2014 році збила рейс 17 Malaysia Airlines.
Зараз Роман Червінський перебуває у СІЗО. 21 квітня 2023 року він отримав підозру у справі про невдале викрадення російського літака. Він та ще кілька військових вирішили провести «операцію» з викрадення російського літака без згоди держорганів і спецслужб. СБУ вважає, що через їхні дії, зокрема Червінського, росія отримала інформацію про розміщення пілотів Повітряних сил й українських літаків на аеродромі «Канатове» в Кіровоградській області.
Вибухи на «Північних потоках»
26 вересня 2022 року в трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які пролягають дном Балтійського моря від росії до Німеччини, сталися три вибухи, які спричинили масові витоки газу. Недоторканою залишилася лише одна з чотирьох ниток газопроводу. Західні медіа писали, що росія законсервує «Північні потоки», оскільки не збирається їх ремонтувати після аварій. Президент Володимир Зеленський заперечував причетність України до диверсій.