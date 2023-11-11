Вранці росія атакувала Київ — ППО збила балістичну ракету

Уранці 11 листопада російські окупанти атакували Київ і Київську область ракетами. У Повітряних силах підтвердили збиття однієї балістичної ракети — «Іскандер-М» або С-400. Тип ще встановлюють.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук подякував бойовим розрахункам ЗРК «Patriot» за миттєву реакцію при захисті столиці.

Перші вибухи в Києві пролунали о восьмій ранку, ще до початку повітряної тривоги. Пізніше мер Віталій Кличко повідомив, що ППО працювала поблизу Києва. У місті постраждалих немає, рятувальників не викликали.

Тим часом Київська ОВА написала, що дві балістичні ракети влучили в поле в одному з районів Київщини. Вибухова хвиля пошкодила 5 будинків, вибила вікна. А Міністерство внутрішніх справ показало фото наслідків.

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