За ніч ППО знищила 19 дронів Shahed із 31

У ніч з 10 на 11 листопада Сили ППО знищили 19 дронів Shahed. Росіяни запустили загалом 31 безпілотник із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, Курськ і мис Чауда (Крим).

Про це пишуть Повітряні сили ЗСУ.

Також окупанти атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-31 з акваторії Чорного моря, протикорабельною ракетою П-800 «Онікс» з окупованого Криму та зенітною керованою ракетою С-300 з Бєлгородської області рф.

Відбивали повітряний напад винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи Повітряних сил і Сил оборони України.

Більшість ударних БпЛА російські окупанти спрямували по прифронтових областях. ППО відпрацювала в Одеській, Дніпропетровській, Харківській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та Київській областях.