Генштаб: За добу росія втратила 1 130 окупантів і 25 танків

Протягом минулої доби відбулося 87 бойових зіткнень між Силами оборони України й російським військом. Останнє втратило 1 130 окупантів, 25 танків, 24 бойові броньовані машини, 38 артсистем та інше.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Окупанти штурмували в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де українські військові відбили вісім атак.