МВФ підвищив прогноз зростання економіки України до 4,5%

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання ВВП України до 4,5% до кінця 2023 року.
Про це пише пресслужба після досягнення домовленостей між МВФ та Україною щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування.
У фонді вважають, що українська економіка демонструє «надзвичайну стійкість і подальші ознаки стабілізації». Також вона відновлюється швидше, ніж очікувалося, інфляція знижується.
Тому цьогорічне зростання ВВП Міжнародний валютний фонд прогнозує на рівні 4,5%. Перед цим діапазон становив від 1 до 3%. Однак у наступному році зростання знизиться до 3—4%.
Також в МВФ відзначили успішний перехід Нацбанку до керованої гнучкості обмінного курсу. Це назвали бажаним кроком до відновлення довоєнної системи монетарної політики.
- У жовтні МВФ спрогнозував зростання економіки України на 2% у 2023 році.
- У червні Світовий банк понизив прогнозоване зростання ВВП України у 2023 році з 3,3 до 2%. У жовтні 2022 року Світовий банк вперше покращив прогноз зростання ВВП України в наступному році — із 2,1 до 3,3%, однак прогноз змінився через руйнування енергетичної інфраструктури в четвертому кварталі 2022 року.
- У травні Міжнародний валютний фонд оновив свій прогноз щодо розвитку економіки України на період з 2023 до 2027 року. Вони кажуть, що попри війну українській владі вдалося зберегти загальну макроекономічну і фінансову стабільність завдяки раціональній політиці та значній зовнішній підтримці. Тоді МВФ прогнозував, що ВВП України може впасти на 3% або зрости на 1%.