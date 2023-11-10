Пентагон: США продовжать підтримувати Україну, проте пакети допомоги будуть меншими

Сполучені Штати й надалі виділятимуть пакети військової допомоги для України, проте в найближчій перспективі вони стануть значно меншими.
Про це заявила заступниця спікера Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.
«Ми продовжимо надавати Україні військову допомогу, але в менших обсягах. Ми дуже просимо Конгрес підтримати додатковий запит, який надіслав президент, щоб ми могли продовжувати задовольняти потреби України на полі бою», — сказала Сінгх.
Вона запевнила, що США залишаються відданими підтримці України та продовжуватимуть передавати допомогу.
- Адміністрація президента США Джо Байдена витратила приблизно 96% грошей, виділених на допомогу Україні. Загалом витратили понад $60 мільярдів. Кошти спрямували не тільки на військову допомогу, але й на фінансово-економічну і гуманітарну підтримку.