Кабмін призначив тимчасового виконувача обовʼязків міністра спорту

Уряд призначив Матвія Бідного виконувачем обовʼязків міністра молоді та спорту. Відповідне рішення ухвалили на засіданні 9 листопада.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Матвій Бідний з 2020 року обіймає посаду заступника міністра молоді та спорту. До цього працював головним спеціалістом відділу пріоритетних неолімпійських видів спорту департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту, а також директором департаменту фізичної культури та неолімпійських видів спорту Міністерства молоді та спорту України.