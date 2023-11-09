Вадима Гутцайта звільнили з посади міністра спорту

Парламент звільнив міністра молоді та спорту України Вадима Гутцайта. За — 243 голоси.

Про це повідомив депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Гутцайт — український фехтувальник, олімпійський чемпіон, який пробув на посаді міністра з 2020 року, а до цього був директором департаменту молоді та спорту КМДА. Джерела «Бабеля» в керівництві «Слуги народу» розповіли, що поки що кандидатури на заміну Гутцайту немає.

Вадим Гутцайт — член виконавчого комітету Міжнародної федерації фехтування. У листопаді «Бабель» оприлюднив розслідування про те, що пів сотні російських фехтувальників допустили до міжнародних змагань — однак майже половина з них підтримують війну і путіна.