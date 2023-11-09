Рада скасувала мораторій на податкові перевірки. Чому це важливо

Верховна Рада у другому читанні схвалила законопроєкт № 10016-д про скасування мораторію на податкові перевірки.
Про це пише нардеп Ярослав Железняк.
За проголосував 231 депутат. У тексті проєкту закону після першого читання змінилося те, що строк документальних планових податкових перевірок перенесли з 1 листопада на 1 грудня, а мораторій на перевірки ФОПів першої та другої груп зберегли до грудня 2024 року.
Документальні планові перевірки можуть стосуватися платників, які за 2021 рік:
- мали у два рази більшу дебіторську заборгованість, ніж кредиторську;
- мали рівень сплати податку на прибуток, менший за 50% по галузі, та ПДВ, менший за 50% по галузі;
- річний дохід яких перевищує 10 мільйонів гривень, а загальна сума витрат становить понад 75% суми річного доходу.
Водночас перевірки не стосуватимуться підприємств на окупованих територіях або територіях, де йдуть бойові дії.
- Ухвалення цього законопроєкту — це одна з головних вимог Міжнародного валютного фонду. В уряді України очікують від МВФ у 2024 році траншів на суму $5,4 мільярда. Перед цим Фонд доповнив Програму розширеного фінансування (EFF) для України чотирма маяками: про Бюджетний кодекс, програму кредитування «5—7—9», Державну податкову та митну служби, Оператора ГТС.
- Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.