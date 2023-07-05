Уряд: Податки до кінця війни не підвищуватимуть, але повернуть на довоєнний рівень

Українська влада не планує підвищення податків до кінця війни, окрім повернення їх на довоєнний рівень.

Про це в ефірі телемарафону повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Очільник уряду наголосив, що повернення до довоєнного рівня податків відбулося з 1 липня.

За його словами, йдеться про спрощену систему оподаткування, зокрема повернення до 5% замість 2%, які були запроваджені в перші місяці війни.

«Інших змін, крім повернення до довоєнного рівня, до кінця війни ми не плануємо, не прогнозуємо і, переконаний, не допустимо. Податкова система буде стабілізована на тому рівні, як до початку повномасштабної агресії», — наголосив Шмигаль.