Рада підтримала законопроєкт про зміну податкової політики

Після довгих дискусій парламент підтримав у цілому податковий законопроект № 8401, повідомив перший заступник голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк. За проголосували 239 нардепів.

Ухвалення цього законопроєкту є важливою умовою, передбаченою угодою з МВФ.

Редакція до другого читання передбачає:

З 1 серпня скасовують 2% єдиний податок, але законопроєкт врегульовує цей перехід:

платник має право подати заяву про відмову від застосування 2% ЄП і вказати, на яку систему оподаткування він хоче перейти. Якщо цього не зробити, то система автоматично поверне його на оподаткування, яке було до переходу на 2%;

новостворені суб’єкти господарювання, які з дня державної реєстрації обрали 2% ЄП, автоматично вважатимуться платниками ЄП третьої групи зі ставкою 5%;

автоматичне відновлення прав і обовʼязків платника ПДВ для тих суб’єктів, у кого реєстрація платником ПДВ була призупинена;

надати платникам, які в 2023 році перейшли з 2% ЄП на загальну систему, право перейти повторно в 2023 році на спрощену систему, подавши заяву. В разі подання заяви до 1 вересня, такий платник вважатиметься платником ЄП з 1 серпня.

З 1 серпня частково скасовують чинний мораторій на проведення перевірок для підакцизних товарів (алкоголь, тютюн, паливо), грального бізнесу та фінансових послуг.

З 1 жовтня повертається відповідальність за невикористання реєстратора розрахункових операцій.

Законопроєкт також передбачає, що «технічний борг» (який виник із 1 квітня 2022 року по 31 липня 2023 року в електронному кабінеті) не будуть враховувати, коли визначатимуть, чи може платник продовжувати перебування на спрощеній системі.

Також документ зберігає право добровільної сплати ЄП і ЄСВ для прифронтових територій (у тому числі територій можливих бойових дій) та дає можливість ФОП-платникам ЄП без ПДВ вказувати в розрахункових документах назви товарів (послуг) за спрощеною формою.